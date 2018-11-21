رئيس شركة آبل يصف Google Search على أنه محرك البحث ” الأفضل “

فاطمة أيت طالب - دبي - لطالما تفاخرت شركة آبل بمدى أهمية إحترام خصوصية عملائها، ولهذا السبب شكك البعض في قرار الشركة بقبول مليارات الدولارات من جوجل ليظل Google Search هو محرك البحث الإفتراضي في المتصفح Safari، وهذا أمر قرر الرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook التعامل معه الآن.

خلال مقابلة مع Axios على HBO، قال السيد Tim Cook بأن أحد الأسباب هو كون Google Search هو محرك البحث ” الأفضل ” في السوق حاليًا. كما ذكر كيف أن المتصفح Safari يضم العديد من عناصر التحكم التي تهدف للحفاظ على خصوصية مستخدميه. ووفقا للسيد Tim Cook، فقد صرح بالقول : ” أعتقد أن Google Search هو محرك البحث الأفضل. أنظر إلى ما فعلناه بإستخدام عناصر التحكم التي أنشأناها. نقدم تصفح آمن للويب. لدينا آليات منع التعقب. ما حاولنا القيام به هو إبتكار طرق لمساعدة مستخدمينا على مدار اليوم. هذا ليس شيئًا مثاليًا. سأكون أول شخص يقول ذلك، ولكن هذا الأمر يجعلنا نقطع شوطًا طويلاً نحو تقديم المساعدة “.

صحيح أن المتصفح Safari يملك ميزات مدمجة تمنع الشركات الإعلانية من تتبع المستخدمين على مواقع الويب المختلفة. وقد أغضبت هذه الميزات العديد من الشركات المتخصصة في صناعة الإعلانات مشيرة إلى أنها كلفتها ملايين الدولارات. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن شركة آبل ليست الوحيدة في هذا، فقد قامت شركات أخرى مثل Opera و Mozilla بتضمين ميزات مماثلة لحماية خصوصية مستخدميها أثناء التصفح بإستخدام المتصفحات الخاصة بها.

في حين أن هناك متصفحات أخرى تركز أكثر على الخصوصية مثل DuckDuckGo، فمن الصعب إنكار أنه عندما يتعلق الأمر بالبحث على الويب، فمن الصعب التغلب على محرك البحث Google Search في الوقت الراهن.