فيسبوك يطلق ميزة جديدة لتنظيم الوقت.. صورة

نهى حمدي
أطلق موقع "فيسبوك" أدوات جديدة؛ لمساعدة مدمني التطبيق، على إدارة وقتهم وتنظيمه.
وتظهر الأداة الجديدة، كم من الوقت يقضيه الشخص على الفيسبوك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويقوم المستخدمون لتجربة هذه الميزة بالذهاب إلى الركن الأيمن العلوي من التطبيق، ومن ثم اختيار الإعدادات والخصوصية، بعد ذلك سيظهر اختيار "وقتك على الفيسبوك" قم بالضغط عليه.
وتتيح لوحة التحكم للمستخدمين معرفة مقدار الوقت الذي يقضونه في التطبيق كل يوم على مدار الأسبوع، كما يمكن للمستخدمين اختيار يوم محدد لمعرفة متوسط الدقائق...
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