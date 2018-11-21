شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصميم جديد لتطبيق تويتر على ios للحد من أهمية أعداد "الفولورز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى موقع تويتر تغيير جديد بتطبيقه على نظام ios، والذى يجعل أعداد المتابعين أقل ظهوراً من خلال تصغير حجم الخط، إذ يأتى التغيير بعد أن قال"جاك دورسى" الرئيس التنفيذى للشركة مراراً وتكراراً إنه يريد إعادة التفكير فى كيفية قيام الشركة بإعطاء الأولوية للمحادثات "ذات المغزى" أكثر من الاهتمام بالأرقام مثل " اللايك" و "الفولو".

وتعد أعداد المتابعين مجرد جزء واحد من المعلومات التى تم إلغاء التأكيد عليها عن طريق إعادة التصميم الجديدة، إذ قال متحدث باسم تويتر لموقع The Verge إن التفاصيل الأخرى مثل المواقع وأعياد الميلاد وتواريخ الانضمام والإعدادات التالية أصبحت أصغر أيضًا، إذ تم تغيير أحجام الكتابة والمسافات لتحديد أولويات بعض المعلومات بملفات تعريف المستخدمين.

ورغم أن التغيير بسيط، إلا أنه جزء من خطط تويتر لإعادة صياغة بعض ميزات النظام الأساسى، فمن خلال تقليل أحجام الخطوط، لا يتم تركيز انتباه المستخدمين على الرقم.

جدير بالذكر أن دورسى أكد فى المقابلات السابقة مرارًا وتكرارًا إلى أنه يود اعتبار عدد المتابعين ميزة أقل أهمية فى الملفات الشخصية للمستخدمين، فالاهتمام بعدد متابعى الحساب، يعتقد دورسى أنه يحفز الأفراد على نشر محتوى أكثر استقطابًا لديه القدرة على الانتشار الفيروسى واجتذاب المزيد من المتابعين، مما يخلق خطابًا أكثر تقسيماً وسامًا على المنصة.