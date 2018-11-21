تكنولوجيا: 5 فوائد تدفعك لحضور معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT

إذا كنت من المهتمين بالتكنولوجيا، فأنصحك بألا تفوت حضور معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2018، الذي يُعقد في الفترة من 25 إلى 28 من نوفمبر الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتقام فعالياته في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة مئات الشركات العالمية والمحلية.

وإذا كنت تسأل عن فوائد حضورك للمعرض، فهي ببساطة:

أولا، سوف تتعرف على أول شبكة اجتماعية في العالم، مخصصة لروبوتات الدردشة، التي تنوي شركة “أفايا القابضة” استعراضها خلال أيام المؤتمر.

ثانيا، يتيح لك المعرض فرصة حضور 8 مؤتمرات، منهم الشمول الرقمي وتكنولوجيا المدفوعات الرقمية PAFX ومؤتمر المجتمعات الذكية والتحول نحو المدن الذكية Intellicities ومؤتمر ساحة الابتكار Innovation Arena.

ثالثا، يمثل معرض القاهرة الدولي Cairo ICT فرصة مثالية لجمع معلومات عن السوق التكنولوجي والتعرف على أوضاعه.

رابعا، سوف تلتقي بالشركات العالمية والمحلية وتتعرف على الأشخاص المهتمون بالمجال التكنولوجي مثلك.

خامسا، ستكتشف أحدث الخدمات والحلول الجديدة التي تقدمها الشركات لك، بداية من القطاع المصرفي والاتصالات وغيرها.

صحيح.. يمكنك الذهاب الى المعرض يوميا خلال فترة انعقاده من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 8 مساءا، وكل ما عليك فعله هو الدخول على الرابط التالى وتسجيل بياناتك للسماح لك بالدخول.