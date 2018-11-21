شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد Google Assistant يدعم قريبا اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمر MWC 2018 فى فبراير الماضى، أن مساعدها الشخصى Google Assistant سيدعم أكثر من 30 لغة قبل نهاية عام 2018، حيث كان المساعد الشخصى فى ذلك الوقت يدعم 17 لغة فقط، إلا أن أحدث تقرير ظهر اليوم كشف عن اللغات الجديدة التى تختبرها جوجل حاليا والتى يأتى من ضمنها العربية.

ووفقا لما نشره موقع mysmartprice الأمريكى، فمن المنتظر أن يتم الإعلان عن اللغات الجديدة خلال الشهر الحالى أو ربما الشهر القادم على الأكثر، فيما ستكون اللغة العربية من ضمن اللغات التى سيدعمها المعالج، وستكون متاحة بعدة لهجات وتحديدا اللهجة المصرية واللهجة السعودية.

أما عن بقية اللغات التى من المتوقع أن يدعمها المساعد الشخصى لجوجل فتشمل كل من Bengali وGujarati وKannada Marathi وTamil وTurkish وUrdu.