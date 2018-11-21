"فيلم رعب".. بحث دولي يحذر من كوارث مقبلة بفعل التغيرات المناخية

"فيلم رعب حقيقي"، هكذا وصفت نتائج دراسة نشرتها الدورية العلمية الدولية "نيتشر لتغير المناخ"، الإثنين، من أن بعض المناطق معرضة لكوارث مناخية تصل إلى 6 كوارث في وقت واحد وهو (الجفاف، والحرائق، والفيضانات، وموجات الحر، وارتفاع مستوى سطح البحر، والأعاصير)، مع حلول آخر القرن الجاري.

وقال الباحث كاميلو مورا المشرف على الدراسة من معهد الأحياء البحرية في جامعة هاواي، إن "مثل هذه الكوارث تأتي مجتمعة، مشيرًا إلى أن ولاية فلوريدا الأمريكية شهدت في الآونة الأخيرة جفافاً شديداً، وسجلت درجات حرارة عالية وحرائق غابات، وإعصار مايكل، وعاصفة من...