"فيلم رعب حقيقي"، هكذا وصفت نتائج دراسة نشرتها الدورية العلمية الدولية "نيتشر لتغير المناخ"، الإثنين، من أن بعض المناطق معرضة لكوارث مناخية تصل إلى 6 كوارث في وقت واحد وهو (الجفاف، والحرائق، والفيضانات، وموجات الحر، وارتفاع مستوى سطح البحر، والأعاصير)، مع حلول آخر القرن الجاري.
وقال الباحث كاميلو مورا المشرف على الدراسة من معهد الأحياء البحرية في جامعة هاواي، إن "مثل هذه الكوارث تأتي مجتمعة، مشيرًا إلى أن ولاية فلوريدا الأمريكية شهدت في الآونة الأخيرة جفافاً شديداً، وسجلت درجات حرارة عالية وحرائق غابات، وإعصار مايكل، وعاصفة من...
شكرا لقرائتكم خبر عن "فيلم رعب".. بحث دولي يحذر من كوارث مقبلة بفعل التغيرات المناخية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .