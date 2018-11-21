قصة نجاح مذهلة.. من 80 دولارا إلى 31 مليارا

تبلغ القيمة السوقية لموقع "أير بي إن بي Airbnb" اليوم أكثر من 30 مليار دولار ، بعد أن أصبح ملايين السياح والمسافرين لا يستغنون عن خدماته.

وتقوم فكرة الموقع بشكل أساسي على قيام أشخاص عاديين من مختلف أنحاء العالم عن تأجير غرف في منازلهم للزوار والسياح بأسعار أرخص من الفنادق والنزل ما يساعد السياح على توفير كثير من النفقات.

ولكن وراء هذا العملاق في عالم الإنترنت قصة نجاح مذهلة بدأت قبل 10 سنوات، عندما تأسست الشركة في سان فرانسيسكو علي يد ثلاثة أشخاص كانا يكافحون لدفع أقساط شقتهم، قبل أن يتوصلوا إلى فكرة غيرت حياتهما في أغسسطس من عام...