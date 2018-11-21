شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات .. كيفية إضافة أو حذف أو الإبلاغ عن التعليقات فى نتائج بحث جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول شركة جوجل جعل منصة البحث التابعة لها أكثر إفادة مما كانت عليه من قبل، من خلال السماح للمستخدمين بإضافة التعليقات فى نتائج البحث، كذلك لا يمكنهم إضافة تعليقات فقط ولكن أيضًا حذف أو عدم الإعجاب أو حتى الإبلاغ عنها، ويمكن للمستخدمين أيضا قراءة وتقييم التعليقات التى خلفها الآخرون، وفى حال كنت تتساءل عن كيفية القيام بذلك، اتبع الخطوات التالية: كيفية إضافة تعليق فى نتائج بحث جوجل كيفية إضافة تعليق فى نتائج بحث جوجل 1. افتح www.google.com أو تطبيق جوجل على هاتفك الذكى 2. ابحث عن أى شىء تريده. 3. اضغط على "المزيد" فى مربع "النظرة العامة" 4. حدد الخيار "Comments" متبوعًا بـ "Viewers" 5. الآن، اضغط فوق Add a public comment 6. اكتب تعليقك والرد كيفية حذف تعليق كيفية حذف تعليق 1. افتح تطبيق جوجل أو Google.com على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكى 2. ابحث عن الكلمة التى علّقت عليها 3- اضغط على "المزيد"، متبوعًا بـ "التعليقات" و "المشاهدين" 4- ابحث عن تعليقك واضغط على "المزيد". 5. حدد الخيار "حذف" لإزالة تعليقك كيفية عرض والإبلاغ عن تعليقات الآخرين كيفية عرض والإبلاغ عن تعليقات الآخرين 1. افتح Google.com وقم بإجراء بحث 2. من مربع النظرة العامة، اضغط على المزيد. 3. حدد التعليق الذى تريد قراءته. 4. يمكنك أيضًا الضغط فوق التعليقات أو التعليقات العلوية لقراءة كل منها، حيث تسمح هذه الميزة أيضًا للمستخدمين بالإعجاب أو عدم الإعجاب أو الإبلاغ عن تعليق بالضغط على الخيارات المعنية.

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