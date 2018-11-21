شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شراكة جديد بين مايكروسوفت وأمازون لدعم كورتانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت شركة مايكروسوفت فى شراكة جديدة مع أمازون عملاق التجارة الإلكترونية، والتى بموجبها ستبيع مايكروسوفت أجهزة Echo التابعة لأمازون والمزودة بمساعد شخصى للاستجابة للأوامر الصوتية يحمل اسم "اليكسا"، وهى الخطوة التى أثارت تساؤلات الكثيرين، خاصة وأن مايكرو سوفت تمتلك مساعد شخصى يحمل اسم "كورتانا".

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، تنم هذه الخطوة عن تراجع شركة مايكروسوفت عن اعتبار المساعد الشخصى التابع لها "كورتانا" كمنافس لباقى المساعدات الشخصية، إذ حولت تركيز مساعدها نحو chatbots والمهام الأخرى الأكثر فائدة للشركات أكثر من المستخدمين العاديين.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتى نتاج شراكة للدمج بين كورتانا واليكسا، بعد رحيل خافيير سولتيريو نائب الرئيس المسؤول عن كورتانا.