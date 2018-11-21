تكنولوجيا: سامسونج تسقط في عقر دار هواوي

فقدت شركة سامسونج الكورية الجنوبية جزءًا كبيرًا من حصتها في سوق الهواتف في الصين، إذ لم تبع في الربع الثالث من العام الجاري سوى 700 ألف جهاز هناك.
وأضبحت حصة سامسونج في سوق الهواتف في الصين، الدولة الأكثر سكانًا في العالم، لا تتعدى 0.7%، بحسب هيئة “ستراتيجي أناليتيك” المختصة في الأبحاث السوقية.
وخسرت سامسونج الصدارة أمام هواوي وأوبو وشاومي وشركات محلية أخرى لتحل في المرتبة الـ11 هناك إلا أنها ما زالت تختفظ بصدارتها العالمية تليها هواوي.
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