شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق "تمبلر" من متجرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى عدد من مستخدمى شبكة تمبلر فى وقت سابق من اختفاء التطبيق الخاص بها على متجر "أب ستور" المملوك لأبل، حيث لم يتم الاعلان عن أسباب هذه المشكلة، وما إذا كانت الشبكة الاجتماعية قامت بهذه الخطوة بنفسها أم هناك أسباب خارجية، إلا أن تمبلر كان يواجه مشكلة مع إصدار iOS منذ 16 نوفمبر.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فأعلنت شبكة "تمبلر" اليوم أن المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال كانت السبب فى اختفاء التطبيق بشكل مفاجئ من متجر تطبيقات iOS، فيما قالت مصادر إعلامية إن السبب كان يتعلق باكتشاف صور الأطفال الإباحية على الخدمة، لتصدر شبكة التواصل الاجتماعية التى تملكها ياهو بيانًا جديدًا يؤكد هذا الأمر.

وفى بيانها المحدّث، قالت Tumblr إنه فى الوقت الذى يتم فيه "فحص كل صورة تم تحميلها على النظام الأساسى مقابل قاعدة بيانات صناعية عن مواد الاعتداء الجنسى على الأطفال" لتصفية الصور الإباحية، اكتشف "التدقيق الروتينى" المحتوى الذى كان غائبًا عن قاعدة البيانات، مما سمح له بالإفلات من الفلاتر، وعلى الرغم من أن Tumblr يقول إنه تمت إزالة المحتوى الإباحى فورًا، إلا أن تطبيقه لا يزال غير متاح على App Store، لكنه فى نفس الوقت لا يزال متاحًا فى متجر Google Play لمستخدمى أندرويد.

وتنص إرشادات شركة أبل لنظام التشغيل iOS على أنه يجب أن تحتوى جميع التطبيقات على فلتر محتوى لفحص مثل هذه المواد الإباحية، ويبدو أن نظام Tumblr الحالى لم يكن على مستوى ليتوافق هذا المعيار، على الرغم من أن الشركة قالت إن إعادة تعيين تطبيقها هو "الأولوية القصوى"، إلا أنها لم تتمكن من إعطاء أى إطار زمنى واضح لعودته.