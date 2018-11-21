كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “TEAvago” آلة أوتوماتيكية محمولة لصنع الشاي

متابعة-سنيار: على منصة التمويل الجماعي كيك ستارتر، تم الكشف عن آلة محمولة لصنع الشاي، أطلق عليها اسم “TEAvago”.

TEAvago التي أنشأها الفريق في 1218Tea، هي آلة أوتوماتيكية محمولة لإعداد الشاي في أي مكان وفي أي وقت، وبفضل تركيبتها الحرارية فهي تحافظ على دفئ الشاي.

وقال مطورو الآلة أن صنع كوب مثالي من الشاي يتطلب الشاي الجيد، والمعدات المعقدة، ولكن TEAvago، هي جهاز لصنع الشاي محمول، وسهل الاستخدام وبسيط.

يستخدم TEAvago نظرية siphon البسيطة، ويمكن للمستخدم ضبط وقت إعداد الشاي واختيار نوع الشاي المفضل، ووضعه على الكأس، وإضافة الماء.

يعمل الجهاز أيضا كموزع حراري ومرشح لضمان أفضل نتيجة، والتحكم الأمثل في درجة حرارة التخمير.

آلة صنع الشاي الأوتوماتيكية المحمولة TEAvago، متوفرة للدعم عبر Kickstarter مع تعهدات تبدأ من 61 جنيهًا إسترلينيًا، وفي حال نجاح الحملة، فمن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في وقت ما في حوالي عام 2019.