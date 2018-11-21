شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حيلة جديدة تساعدك فى الكتابة أسهل على هاتف الآيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم اكتشاف حيلة جديدة على لوحة مفاتيح هواتف آيفون من شأنها تغيير طريقة إرسال رسائل إلى أصدقائك، ونشر حساب المدون " كريسى برير ديفيز" على "تويتر" تلك الحيلة التى تجعل كتابة النصوص أسهل بكثير من خلال هواتف آيفون.

ولاستخدام الحيلة، عليك الضغط مع الاستمرار على شريط المسافة وحرك إبهامك إلى اليسار أو اليمين أو لأعلى أو لأسفل، ستلاحظ أن هذا يؤدى إلى تحريك المؤشر على طول النص، مما يسمح لك بتعديله بدون الضغط على النص نفسه على الشاشة.

إذا كانت الحيلة لا تعمل على هاتفك الآيفون، فتحقق من إصدار iOS الذى تستخدمه، لأنها تعمل فقط للإصدار iOS 12 أو الأحدث.