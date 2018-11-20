شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض 20% بقيمة الشركات التكنولوجية الـ5 الأعلى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت خمسة من شركات التكنولوجيا العملاقة الأكثر قيمة فى العالم انخفاضًا فى أسعار أسهمها بنسبة 20٪ أو أكثر هذا العام، وذلك على خلفية الأرباح والتوقعات المخيبة للآمال.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، قام المستثمرون ببيع أسهمهم، مع توقعات بعض المحللين بأن المد قد يتحول لعمالقة التكنولوجيا بعد سنوات من المكاسب الضخمة.

ويرتبط هذا الانخفاض بالمخاوف من زيادة التنظيم بالنسبة لشركات الإنترنت التى تتحكم فى مليارات من بيانات الأشخاص، إلى جانب المخاوف من تباطؤ نمو المستخدمين.

وتعرضت الشركات لعمليات بيع واسعة النطاق فى سوق الأسهم فى أكتوبر، وفشلت فى استعادة توازنها مع استقرار السوق الأوسع.

وتضرر فيس بوك بشكل خاص، حيث انخفضت الأسهم بنسبة 39 فى المئة هذا العام، فى أعقاب الدعاية السيئة بسبب نشر الأخبار المزورة وفضيحة خصوصية بيانات كامبريدج أناليتيكا.

بينما يُشار إلى أن مشكلات حماية البيانات الخاصة بشركة جوجل تكمن وراء انخفاض سعر سهمها بنسبة 20 بالمئة.

ويقول الخبراء أن تباطؤ شركة أبل بنسبة 20 فى المئة قد ساهم فى انخفاض توقعات المبيعات، لا سيما بسبب الأسعار الباهظة لهواتف الأيفون الحالية.

ويأتى الانخفاض بنسبة 35 فى المئة فى Netflix بسبب شعور المستثمرين بالقلق من المنافسة القادمة من Disney و Apple، وكلاهما يشاع عن كثب أنه سيبدأ خدمات البث التلفزيونى الخاصة به، كما تعرضت شركة أمازون لعمليات بيع واسعة النطاق في أسهم شركات التكنولوجيا.