شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشترى فى البلاك فرايداى .. 6 نصائح لحماية بياناتك من الاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن يوم Black Friday والذى يعتبر أشهر الفعاليات التى تقدم فيها العديد من الشركات تخفيضات على منتجاتها المختلفة، ورغم أن هذا اليوم بدأ فى الولايات المتحدة، إلا أنه امتد لباقى أرجاء العالم، لكن المشكلة الأكبر التى قد تواجه المستخدمين خلال التسوق فى هذا اليوم هى إمكانية سرقة بياناتهم الشخصية عند التسوق عبر الإنترنت، خاصة إذا لم يكن الموقع الذى يعرض السلعة موثوقا، وفيما يلى نقدم مجموعة من النصائح لحماية بياناتك أثناء التسوق عبر الإنترنت يوم الجمعة السوداء كما يلى:

- تحقق من أمان موقع الويب الذى تقوم بالتسوق عبره، وذلك من خلال التحقق من شهادة الـ SSL، والتأكد من موقع الويب فى شريط عنوان المتصفح الخاص بك يتحول إلى اللون الأخضر أو يبدأ بـ HTTPS وليس HTTP.

- استخدم كلمة مرور معقدة خلال التسجيل فى الموقع، حيث يصعب على المخترقين توقع كلمة مرورك وبالتالى سرقة بياناتك الشخصية ومنها بيانات بطاقتك الائتمانية.

- تجنب استخدام كلمة مرور واحدة لأكثر من موقع أو حساب.

- ابتعد عن استخدام نفس كلمة المرور لكل المواقع والحسابات، لأن ذلك سيجعل منك ضحية سهلة للقراصنة.

- احذر الضغط على أى رابط فى رسالة بريد إلكترونى من مصدر غير موثوق به.

- احرص على استخدام شبكة افتراضية خاصة VPN عند الاتصال بشبكة Wi-Fi عامة مجانية.