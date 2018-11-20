تكنولوجيا: الإصدار التجريبي من Oxygen OS 7 يقدم تقنية OnePlus Roaming لمستخدمي OnePlus 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس مؤخراً عن إطلاق الإصدار التجريبي من Oxygen OS 7 لهاتف OnePlus 6، الذي يأتي بمجموعة من التحسينات مع تقنية OnePlus Roaming التي توفر البيانات دون شريحة SIM.

يأتي الإصدار التجريبي من Oxygen OS 7 لهواتف OnePlus 6 مع التحسينات الرئيسية المتوقعة، إلى جانب إضافة ميزة تحسينات الفيديو، والإهتزاز عند إنهاء المكالمات، إلى جانب العديد من التحسينات في واجهة المستخدم.

ومن خلال الإصدار التجريبي لتحديث Oxygen OS 7 تقدم وان بلس OnePlus Roaming وهي الإضافة الأكثر أهمية في هذا التحديث حيث لن يحتاج معها المستخدم لشريحة SIM لإستخدام البيانات وتصفح الإنترنت على سبيل المثال.

أيضاً من المقرر أن تتوفر تقنية OnePlus Roaming عالمياً في الكثير من المناطق والدول، إلا أن وان بلس لم تحدد قائمة للمناطق التي تدعم هذه التقنية في الوقت الحالي، أو التسعير المتوقع لتشغيل هذه التقنية على الهاتف.

تقنية OnePlus Roaming تتوفر أيضاً في التحديث عبر قائمة الإعدادات، حيث يمكن للمستخدم إختيار قسم الإنترنت وشبكات WiFi الذي يتوفر فيه إختيار للتقنية الجديدة OnePlus Roaming، حيث يمكن تفعيلها من خلال خطوتين فقط بعد تحديد المستخدم الباقة المطلوبة والتي تختلف في تسعيرها وفقاً للمنطقة.

يذكر أن وان بلس قدمت هذا التحديث في الوقت الحالي لمستخدمي هاتف OnePlus 6، لكن من المتوقع أن يصل قريباً أيضاً لمستخدمي هاتف OnePlus 6T ولمزيد من إصدارات وان بلس لاحقاً.

المصدر