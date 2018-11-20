شاهد الهاتف OnePlus 6T يواجه iPhone XS Max في إختبار السرعة

فاطمة أيت طالب - دبي -

لقد رأينا كيف تنافس iPhone XS Max مع بعض الهواتف الذكية الرائدة المزودة بنظام الأندرويد التي تم إصدارها هذا العام. ومع ذلك، فنحن على يقين من أن هناك العديد من الأشخاص الذين يشعرون بالفضول لمعرفة ما إذا كان هذا بمثابة إنتصار كامل لشركة آبل، أو ما إذا كان هناك هاتف رائد تم إطلاقه هذا العام لديه القدرة على التغلب على iPhone XS Max.

في فيديو جديد تم نشره من قبل قناة PhoneBuff، تم وضع الهاتف OnePlus 6T في منافسة مباشرة مع iPhone XS Max. وكما أوضحت قناة PhoneBuff، فقد فاز OnePlus ضد iPhone في الماضي، على الرغم من أن السؤال الأهم حاليًا هو هل ستتواصل إنتصارات OnePlus على iPhone أو ما إذا كان المعالج Apple A12 Bionic المستخدم في الهاتف iPhone XS Max أقوى من أن تتغلب عليه شركة OnePlus؟

بالنسبة لأولئك الذين لا يملكون الوقت لمشاهدة الفيديو، فقد تمكن iPhone XS Max من الفوز على الهاتف OnePlus 6T. في الجولة الأولى التي شهدت فتح التطبيقات من الصفر على كلا الهاتفين، إستغرق الهاتف iPhone XS Max دقيقة واحدة و 47 ثانية، على الرغم من أن OnePlus 6T لم يستغرق وقتًا أطول مع دقيقة واحدة و 56 ثانية.

في الجولة الثانية حيث يتم إعادة فتح التطبيقات الموجودة في الخلفية، واجه الهاتف OnePlus 6T على نحو غريب بعض الصعوبات على الرغم من حقيقة أنه يضم ضعف مقدار الذاكرة العشوائية الموجودة في الهاتف iPhone XS Max. وفي هذه الجولة، إستغرق الهاتف iPhone XS Max نحو 40 ثانية، في حين إستغرق الهاتف OnePlus 6T نحو 50 ثانية. وبالطبع، السرعة عامل واحد فقط عندما يتعلق الأمر بتحديد جودة الهاتف، لذلك لا تبني رأيك عن مدى جودة الهاتف OnePlus 6T إعتمادًا على هذا الإختبار.