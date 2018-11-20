جوجل توقف العمل على العدسات اللاصقة الذكية المصممة لمراقبة مستويات الجلوكوز في الدم

فاطمة أيت طالب - دبي - كشف قسم علوم الحياة في شركة جوجل النقاب عن مشروع كان يعمل على قياس مستويات الجلوكوز في الدم في العام 2014. وقد طور هذا القسم عدسات لاصقة ذكية كان من المفترض أن توفر طريقة غير جراحية للحصول على مستويات السكر في الدم. وفي وقت لاحق، تم تحويل هذا القسم إلى شركة مستقلة تدعى Verily، وهي شركة تابعة لشركة Alphabet، والتي تعد أيضًا الشركة الأم لشركة Google، وقد أعلنت Verily الآن أنه تم إيقاف العمل على العدسات اللاصقة الذكية لمراقبة مستوى السكر في الدم.

وكان قسم علوم الحياة في شركة جوجل قد تعاون في البداية مع شركة Alcon، وهي شركة تابعة لشركة Novartis الرائدة في مجال تطوير العدسات اللاصقة. ويقول الفريق أنه على الرغم من تطوير هذه التكنولوجيا لتصبح منصة إلكترونية متعددة الوظائف تدعم إجراءات مثل إستشعار البيانات ونقلها على العين، إلا أنه ليس هناك ما يكفي من التطابق في القراءات.

أجريت العديد من جلسات الدراسة السريرية مع المستخدمين الفرديين وتم جمع مئات الآلاف من حزم البيانات البيولوجية من القراءات على العين. وكشفت الاختبارات أن هناك ” تطابق غير كاف في قياساتنا للعلاقة بين جلوكوز الدموع وتركيز الجلوكوز في الدم لدعم متطلبات جهاز طبي “.

أحد التحديات الرئيسية هو الحصول على قراءات دقيقة للجلوكوز في بيئة العين المعقدة. وجد الفريق أن التداخل من الجزيئات الحيوية في الدموع منعهم من الحصول على قراءات دقيقة للجلوكوز من الكميات الصغيرة من الجلوكوز في التركيبة المسؤولة عن الدموع في العين.

قررت شركة Virely جنبا إلى جنب مع شركة Alcon وضع المشروع في حالة الإنتظار. وسوف تستمر الشركة في العمل على العدسات اللاصقة الذكية ومشاريع العدسات الذكية داخل العين، ولكن الهدف لن يكون إستخدامها كطريقة غير جراحية للحصول على قراءات جلوكوز الدم.

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