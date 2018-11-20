شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انهيار البيتكوين..قيمة العملة الافتراضية تصل لأدنى مستوياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عانت عملة البيتكوين الافتراضية من انخفاض كبير فى قيمتها منذ أكتوبر الماضى، وكانت الأشهر القليلة الماضية من عام 2017 فترة رائعة لمستثمرى العملة المشفرة، حيث ارتفعت قيمة البيتكوين إلى حوالى 20،000 دولار فى غضون أسابيع، لكن الأوقات الجيدة لم تستمر طويلا وبدأ السعر يتراجع فى بداية عام 2018 قبل أن ينهار تماما، والآن وصلت القيمة إلى أدنى مستوى منخفض إلى 5000 دولار.

وينقسم الخبراء حول ما إذا كانت هذه فرصة جيدة، حيث يقدم الناس للشراء بسعر رخيص، أو أزمة كارثية، وقال ماتى جرينسبان، المحلل فى منصة eToro الاستثمارية العالمية: "ما نراه الآن هو الآثار اللاحقة للصعود غير المسبوق للبيتكوين وغيرها من أجهزة التشفير التى ظهرت فى عام 2017، وهذا العام هو مجرد تصحيح لهذا".



انهيار البيتكوين

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، وصلت الأسعار إلى مستويات أعلى مما يمكن تبريره ، لذلك كانت تحتاج إلى التراجع، وذلك بسبب الطبيعة الأكثر خطورة لهذه الصناعة الناشئة، ولكن حركات الأسعار هذه لا تشير إلى نهاية العملات الإلكترونية" cryptoassets "، لأن التقنية لا تزال فى البداية.

وتباطأ النشاط فى الأسواق بشكل كبير، ففى العام الحالى، تم تداول ما يقرب من 2.1 مليار دولار من صفقات البيتكوين كل يوم، والآن انخفض هذا الرقم إلى مستوى 350 مليون دولار.