شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 19 معلومة لا تعرفها عن محطة الفضاء الدولية.. قيمتها 93.4 مليار استرلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل محطة الفضاء الدولية اليوم بعيد ميلادها العشرين، حيث تم إطلاقها فى 20 نوفمبر 1998، والتى جاءت لتأخذ محل ومهام المحطة الفضائية الروسية، ويتم الإشراف عليها بتعاون دولى، وتهدف لتحضير الإنسان لتمضية أوقات طويلة فى الفضاء، وإجراء التجارب خارج منطقة الجاذبية الأرضية، إذ تم بناؤها بموجب تعاون دولى بقيادة الولايات المتحدة وروسيا وتمويل من كندا واليابان و10 دول أوروبية، وفيما يلى نعرض مجموعة من الحقائق عن محطة الفضاء الدولية كما يلى:

1. شاركت 16 دولة فى تطويرها، بما فى ذلك الولايات المتحدة وروسيا و بلجيكا، البرازيل، كندا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، النرويج، إسبانيا، السويد، سويسرا والمملكة المتحدة.

2. تم إطلاق ما لا يقل عن 136 رحلة فضائية من سبعة أنواع مختلفة من الطائرات لإيصال الأجزاء إلى المهندسين، وتم تسليم الوحدات الكبيرة فى 42 رحلة تجميع: 37 على متن المكوكات الأمريكية، و5 على صواريخ بروتون الروسية وسيوز.

3. يبلغ طول المحطة الدولية 357 قدم - ما يعادل ساحة صغيرة من حقل كرة القدم الأمريكية كامل الطول.

4- تزن محطة الفضاء الدولية 419،725 كيلوجراماً، بما فى ذلك وزن المركبات الفضائية التى يمكن أن تستوعب ما يصل إلى ستة فى أى وقت واحد.

5. هى الأغلى على الإطلاق بقيمة تصل إلى 93.4 مليار جنيه استرلينى.

6. هى الشيء الأكثر سطوعا فى السماء ليلا بعد القمر وكوكب الزهرة.

7. تنتقل محطة الفضاء الدولية بسرعة 4.791 ميل فى الثانية، وهى سرعة كافية للذهاب إلى القمر والعودة فى يوم واحد.

8. بهذه الوتيرة تدور محطة الفضاء حول الأرض مرة واحدة تقريبا كل 90 دقيقة أو 16 مرة فى فترة 24 ساعة، وهذا يعنى أنها تمر من خلال 16 غروب الشمس وشروق الشمس فى اليوم الواحد.

9. تمتلك المحطة الفضائية مساحة معيشة أكثر من منزل مكون من ستة غرف نوم، وتقدم ستة أحياء للنوم وصالة ألعاب رياضية ونافذة كبيرة بزاوية 360 درجة، وحمامين فقط.

10. زار 230 شخصا من 18 دولة حتى الآن المحطة الفضائية الدولية وظلت مشغولة باستمرار منذ نوفمبر 2000.

11 . حققت بيجى ويتسون من ناسا الرقم القياسى لأطول وقت للعيش والعمل فى الفضاء فى 665 يومًا.

12. أكمل رواد الفضاء الذين كانوا على متنها 205 عملية سير فى الفضاء منذ عام 1998 للقيام بأعمال البناء والصيانة والاصلاحات.

13. إن الخسائر المادية التى يسببها هذا الأمر لرواد الفضاء كبيرة للغاية، إذ يحتاج أفراد الطاقم إلى ممارسة التمارين الرياضية فى الصالة الرياضية فى المحطة لمدة ساعتين على الأقل فى اليوم للتخفيف من فقدان العظام وكتلة العضلات والحفاظ على الصحة البدنية المعتادة التى سيختبرونها على الأرض.

14. توفر أربع سفن توصيل مختلفة الطاقم بالأغذية والمعدات وهى Orgital ATK’s Cygnus، و SpaceX’s Dragon، و JAXA’s HTV و Russian Progress.

15 . يقلل نظام استعادة المياه على متن السفن من اعتماد رواد الفضاء على مراكب الشحن هذه بنسبة 65 % من خلال إعادة التدوير.

16. يتم إنتاج الأكسجين بواسطة عملية التحليل الكهربائى، إذ يتم استخدام التيار الذى يتم التقاطه من فدان الألواح الشمسية فى المحطة لتقسيم جزيئات الماء إلى هيدروجين وأكسجين.

17- الحجم الداخلى للضغط لمحطة الفضاء الدولية هو 32333 قدم مكعب، وهو ما يعادل تقريباً طائرة ركاب من طراز بوينغ 747.

18. توجد برمجيات على متن محطة الفضاء الدولية تراقب 350،000 مستشعر يتفقد صحة الطاقم وسلامته، كما تحمل المحطة 50 جهاز كمبيوتر وثمانية أميال من الأسلاك، وهى ما يكفى لتشغيل محيط سنترال بارك فى مدينة نيويورك.

19. قدمت محطة الفضاء الدولية مجموعة لأول فيديو موسيقى تم تصويره على الإطلاق خارج غلافنا الجوى عندما قام كريس هادفيلد بصنع فيلم قصير بعنوان "غرائب​الفضاء" لديفيد بوى فى مايو 2013.