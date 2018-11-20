تكنولوجيا: خلل جديد يؤدي إلى تعطيل الكاميرة في هواتف Pixel 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم تتوقف التقارير التي تشير إلى ظهور عيوب تقنية أو خلل لدى مستخدمي هواتف Pixel 3 في الفترة الأخيرة، واليوم من جديد كشف عن خلل يؤدي إلى تعطيل الكاميرة في الهاتف.

أختلفت تقارير مستخدمي هواتف Pixel 3 حول العيوب أو الخلل الذي يظهر في الهواتف، حيث أشارت بعض التقارير إلى إختفاء الرسائل النصية من الهاتف، بينما أشار البعض الأخر إلى إختفاء الصور، وإلى عيوب في إدارة الذاكرة في الهاتف.

وفي الوقت الذي بدأت بالفعل عملاق البحث في العمل على إصلاح بعض من هذه المشاكل التي ظهرت لدى المستخدمين، ظهرت مشكلة جديدة في تقارير المستخدمين تشير إلى تعطل الكاميرة في هاتف Pixel 3.

وقد أشار مستخدمي الهاتف إلى رسالة تشير إلى خطأ عند إطلاق تطبيق الكاميرة مباشرة، بينما أشار البعض الأخر إلى تنشيط تطبيقات أخرى عند محاولة إستخدام الكاميرة مع رسالة تشير إلى تعطل إمكانية الوصول إلى تطبيق الكاميرة.

أيضاً لجأ العديد من مستخدمي هاتف Pixel 3 إلى إغلاق الهاتف بشكل كامل وإعادة تشغيله من جديد لتشغيل الكاميرة، بينما أكد البعض الأخر على إستمرار ظهور المشكلة حتى مع إعادة ضبط المصنع للهاتف.

يذكر أن عيوب الكاميرة في الهواتف الذكية هي من أكثر العيوب المحبطة لمستخدمي الهواتف الذكية المميزة، التي تشكل الكاميرة فيها العنصر الرئيسي لشراء الهاتف، ومع تأكيد البعض على بدء تغيير وحدات الهاتف عبر جوجل، إلا أن جوجل لم تقدم إعلان رسمي لتغيير وحدات الهاتف المتضررة.

المصدر