بعد وقف عملية الإنتاج سابقًا، شركة آبل تتوقف كذلك الآن عن بيع أجهزة التوجيه AirPort

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر أبريل الماضي، أكدت لنا شركة آبل أنها توقفت عن إنتاج سلسلة أجهزة التوجيه AirPort. لم يكن السبب واضحًا، ولكن ربما كانت شركة آبل تتطلع ببساطة لإعادة توجيه مواردها إلى مشاريع أكبر. وللآسف بالنسبة لأولئك الذين يحبون أجهزة AirPort، فيبدو أن شركة آبل توقفت كذلك الآن عن بيعها في المتاجر التابعة لها.

عندما أعلنت شركة آبل أنها توقفت عن إنتاج أجهزة التوجيه AirPort، ذكرت الشركة كذلك أنها ستواصل بيع هذه الأجهزة من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، ومن خلال متاجر التجزئة الفعلية التابعة لها، ومتاجر التجزئة المعتمدين من قبل الشركة إلى حين نفاد المخزون. ونظرًا إلى أن شركة آبل أعلنت الآن أنها توقفت عن بيعها لأجهزة AirPort، فهذا يعني أن المخزون المتوفر لديها نفد.

إنها خطوة مثيرة للإهتمام من قبل شركة آبل لأن إستطلاع لرأي العملاء قبل عامين وجد بأن أجهزة التوجيه AirPort تحظى برضى نسبة كبيرة من العملاء. ولكن كما قلنا، فربما شركة آبل تفضل ببساطة إستغلال هذه الموارد في مشروع آخر أكبر وربما أكثر ربحية.

في السابق، كانت شركة آبل قد توقفت عن بيع وإنتاج شاشات Apple Thunderbolt الخاصة بها، وبدلا من ذلك إختارت الإستعانة بأطراف ثالثة للقيام بهذا العمل، مثل شركة LG التي قامت بالكشف عن شاشات LG UltraFine كبديل لشاشات Apple Thunderbolt.

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