هاتف الألعاب Nubia Red Magic Mars سيصل في الأسبوع المقبل مع المعالج SD845

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم أخيرًا الكشف عن تاريخ إزاحة الستار رسميا عن هاتف الألعاب Nubia Red Magic Mars. في الواقع، لقد قامت العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE اليوم بنشر ملصق تشويقي تلمح فيه إلى أن هاتفها الرائد المقبل المصمم لعشاق الألعاب سيحمل إسم Nubia Red Magic Mars وأنه سيتم إزاحة الستار رسميا عن هذا الهاتف في اليوم 28 من شهر نوفمبر الجاري، وهو ما يعني في الأسبوع المقبل، وبالضبط يوم الأربعاء.

لم نسمع الكثير عن هذا الهاتف، وكل ما تم تأكيده حتى الآن هو أنه سيضم 10GB من الذاكرة العشوائية، وردود الفعل الإهتزازية الرباعية الأبعاد 4D Shock. ونظرًا إلى أن الشائعات السابقة لمحت إلى إمكانية قدومه مع أزرار الكثف، فنحن نعتقد بأن العلامة التجارية Nubia قامت بتصميم هذا الهاتف لتقديم نفس تجربة اللعب التي تقدمها أجهزة الألعاب المحمولة مثل PS Vita للاعبين.

وبناء على بعض المعلومات التي تم إستيرادها أيضًا من منصة إختبارات الأداء Geekbench، فيبدو أنه سيتم تزويد الهاتف Nubia Red Magic Mars كذلك بالمعالج الثماني النوى Snapdragon 845. ومع ذلك، نود أن نشير إلى أن النسخة التي تم رصدها على منصة Geekbench تضم 6GB من الذاكرة العشوائية فقط، في حين تم رصد نسخة أخرى في منصة إختبارات الأداء AnTuTu تضم 8GB من الذاكرة العشوائية. أما بخصوص النسخة التي تضم 10GB من الذاكرة العشوائية، فلم يتم رصدها في أي مكان حتى الآن. وعندما يتعلق الأمر بدقة الشاشة، فهي لا تزال في حدود +FullHD على غرار الهاتف Nubia Red Magic الحالي. أما عندما يتعلق الأمر بنظام التشغيل، فقد تم رصد الهاتف في منصة Geekbench يعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.