أسهل طريقة لمعرفة الشاحن «الأصلي» من «المضروب» (صور)

كتب: ضياء السقا تداول رواد السوشيال ميديا، مجموعة من الصور توضح كيفية التفريق بين شاحن الهاتف الأصلي و"المضروب"، في ظل انتشار ظاهرة تقليد المنتجات. وفيما يلي مجموعة من الصور توضح الفرق:

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