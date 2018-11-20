تكنولوجيا: رئيس شركة Nissan يواجه تهمة التلاعب بالأوراق المالية في بورصة طوكيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ألقي القبض مؤخراً على Carlos Ghosn رئيس شركة Nissan، حيث يواجه العديد من التهم لإستخدام أصول الشركة والتلاعب بالأوراق المالية في بورصة طوكيو.

يحظى Ghosn رئيس شركة نيسان بتاريخ طويل في عالم صناعة السيارات، حيث ساهم في نجاح Renault، وNissan وأيضاً Mitsubishi Alliance، كما ساهم بشكل كبير في خطة إعادة إحياء علامة Nissan التجارية خلال عام 1999.

وقد أثرت مشاركة Ghosn الذي يأتي من أصول فرنسية وبرازيلية في Nissan بشكل كبير، بعد أن تراكمت الديون لتصل إلى 20 مليار دولار، حيث إتخذ قرارات صارمة بتخفيض العمالة بنسبة 20% في الشركة، إلى جانب قرارات بإغلاق عدد من المصانع، وهو ما ساهم بالتأكيد في إحياء الشركة من جديد.

من جانب أخر جاء تقرير التحقيقات بعد إلقاء القبض على Ghosn ليؤكد على أن الشركة تعاونت مع مكتب التحقيقات لكشف كلاً من Kelly وGhosn، حيث كشفت التحقيقات عن إستخدام Ghosn أصول الشركة لحسابه الخاص، كما تلاعب كلاً من Kelly وGhosn في مبالغ التعويض الخاصة بالأوراق المالية.

أيضاً وفقاً للتطورات الأخيرة يبدأ Hiroto Saikawa الرئيس التنفيذي لشركة نيسان في الإجتماع بمجلس الإدارة لعزل Kelly وGhosn من مناصبهم، كما قدمت شركة نيسان إعتذار رسمي للمساهمين في الشركة بعد إنتهاء التحقيقات وإلقاء القبض على كلاً من Kelly وGhosn.

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