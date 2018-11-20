تطبيق البريد الإلكتروني ” Windows 10 Mail ” قد يبدأ بعرض الإعلانات مستقبلاً

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تستخدم تطبيق البريد الإلكتروني على نظام Windows 10 لمجرد أنك لا تريد مشاهدة الإعلانات التي تراها في تطبيقات البريد الإلكتروني الأخرى، فقد لا تستمتع بذلك لفترة طويلة جدًا. ووفقا للتقارير، فقد أجرت شركة مايكروسوفت بعض الإختبارات تشمل عرض الإعلانات في تطبيق Windows 10 Mail.

التقرير الصادر من موقع Aggiornamenti Lumia يقول بأن النسخة التجريبية من تطبيق Windows 10 Mail بدأت بعرض الإعلانات أعلى البريد الوارد. إستمر هذا الأمر لبضعة أيام قبل أن تقوم شركة مايكروسوفت بإزالة الإعلانات. وتقول الشركة أنها كانت تختبر الفكرة فقط.

تم عرض الإعلانات على ما يبدو لغير المشتركين في Office 365 الذين كانو يستخدمون تطبيق Windows 10 Mail للوصول إلى بريدهم الإلكتروني. تذكر صفحة الأسئلة الشائعة على موقع الدعم التابع لشركة مايكروسوفت على الويب أنها تختبر عرض الإعلانات في تطبيق Windows 10 Mail علمًا أنه تم إجراء هذه الإختبارات في كل من كندا وأستراليا والهند والبرازيل.

وتردد أيضًا أنه تم عرض الإعلانات على Windows 10 Home و Windows 10 ProK ولكن ليس على Windows 10 Entreprise أو Windows 10 EDU. تم عرض الإعلانات للأشخاص الذين لا يملكون حسابات العمل، وحتى لملاك حسابات الطرف الثالث مثل Gmail و Yahoo. لقد تمت أرشفة الصفحة ولكن قامت مايكروسوفت بإزالتها من موقعها الرسمي على الويب.

في وقت لاحق، قام رئيس قسم الإتصالات في شركة مايكروسوفت، السيد Frank Shaw بنشر تغريدة يقول فيها بأن شركة مايكروسوفت كانت تختبر فقط عرض الإعلانات في تطبيق البريد الإلكتروني Windows 10 Mail وأنه لم يكن يقصد من الإختبار إطلاقها على نطاق واسع، وأنه تم إيقاف هذه التجربة تمامًا الآن. وبطبيعة الحال، نحن لسنا متأكدين في الوقت الراهن حول ما إذا كانت شركة مايكروسوفت ستقوم بعرض الإعلانات من جديد في المستقبل أم لا، ولكن من الواضح أنها كانت أو لا زالت تدرس هذه الفكرة.

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