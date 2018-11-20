HMD Global Oy تكشف عن الهاتف المحمول Nokia 106 مع بطارية توفر يوم كامل من الإستخدام

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن الهواتف الذكية أصبحت هي الطريقة المثالية للتواصل، إلا أن هناك الكثير من المستخدمين حول العالم الذين قد لا يملكون المال لشراء هاتف ذكي، وهو ما يفسر لماذا لا تزال الهواتف المحمولة التقليدية موجودة على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على ظهور الهواتف الذكية.

في الواقع، لقد أعلنت شركة HMD Global Oy مؤخرًا عن هاتف محمول تقليدي جديد تحت إسم Nokia 106. كما ترون في الصورة أعلاه، فالهاتف Nokia 106 الجديد يأتي بتصميم بسيط للغاية. وبالتالي، فهو غير غني بالميزات، ولكنه يملك بطارية مميزة تستطيع الصمود ليوم كامل من دون أي مشكلة.

لاحظ أن عمر البطارية البالغ يوم واحد يأخذ بعين الإعتبار أنك تستخدم الهاتف بشكل مكثف، وهذا ما يعني بأنه يمكنك الإحتفاظ بالهاتف Nokia 106 لعدة أيام من دون إعادة شحنه في حالة إذا كنت لا تستخدمه كثيرًا، ولكن عمر البطارية يختلف بناءً على عادات الإستخدام الخاصة بك.

وبغض النظر عن البطارية، فالهاتف Nokia 106 الجديد يضم كذلك شاشة بحجم 1.8 إنش وبدقة 160×160 بكسل، وذاكرة تخزينية قادرة على تخزين ما يصل إلى 2000 جهة إتصال، والإحتفاظ بما يصل إلى 500 رسالة نصية قصيرة. من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف Nokia 106 في أسواق مختلفة حول العالم، وسعر الهاتف سيختلف حسب السوق.

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