سامسونج ستجلب ميزة التعديل التلقائي للسطوع لهواتفها الذكية المتدنية

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تقارن بين الهواتف الذكية المتدنية والهواتف الذكية الراقية، فإن بعض الإختلافات تكون واضحة، مثل سرعة المعالج، ومقدار الذاكرة العشوائية، ودقة الشاشة، وجودة الكاميرات على سبيل المثال لا الحصر. ولكن إحدى الطرق التي إستخدمتها شركة سامسونج لخفض التكاليف هي التخلص من مستشعر الإضاءة المحيطة.

وهذا يعني أن ميزات السطوع التلقائي التي يتوقعها الكثير منا على هواتفهم الذكية لا تتوفر ببساطة في بعض الهواتف المتدنية للشركة، ولكن يمكن لشركة سامسوج في النهاية العثور على طريقة لتصحيح ذلك. في الواقع، لقد قامت شركة سامسونج مؤخرًا بإصدار تحديث للهاتف Galaxy J8 يجلب معه ميزة السطوع التلقائي للهاتف. ويتم تحقيق ذلك من خلال الإستفادة من الكاميرا الأمامية للهاتف لتعمل أيضًا كمستشعر للضوء المحيط.

ووفقا لوصف سامسونج، فعندما يتم فتح الهاتف، سيتم إلتقاط صورة بإستخدام الكاميرا الأمامية من أجل إستخدامها لقياس سطوع محيطك وتعديل سطوع الشاشة وفقًا لذلك. وتقول شركة سامسونج أيضًا بأنه لن يتم تخزين الصور في أي مكان إذا كنت تهتم كثيرًا بخصوصيتك.

ما يعنيه هذا هو أنه بخلاف مستشعرات الإضاءة المحيطة الأكثر ديناميكية في ضبط السطوع، فإن هذه الميزة الجديدة تعد محدودة بشكل كبير. ومع ذلك، هذه الميزة لا تزال مفيدة لأولئك الذين لا يرغبون في إزعاج أنفسهم بضبط سطوع هواتفهم الذكية يدويًا.

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