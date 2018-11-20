توقف خدمة "فيسبوك" و"إنستغرام" في بعض الدول

الخليج 365/ بغداد
أصابت أعطال موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" ما جعلهما خارج الخدمة في العديد من دول العالم.
وبدأ مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي بالإبلاغ عن وجود مشكلات في الوصول إلى التطبيقات بعد الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينيتش.
أصابت أعطال موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" ما جعلهما خارج الخدمة في العديد من دول العالم.
وأفادت تقارير بوجود مشكلات في الوصول إلى خدمة "فيسبوك" و"إنستغرام" في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، فيتنام، الأرجنتين والمملكة المتحدة.
وبدأ مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي بالإبلاغ عن وجود مشكلات في الوصول إلى التطبيقات بعد الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينيتش.
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