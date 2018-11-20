ريفينتيف تتعاون مع منصة تداول العملات الرقمية Binance

أعلنت شركة ريفينتيف Refinitiv، المعروفة سابقاً بوحدة الأعمال المالية والمخاطر في “تومسون رويترز” Thomson Reuters، عن تعاونها مع منصة تداول العملات الرقمية Binance، وذلك عبر توفيرها خدمة التطبيق الآلي لمبدأ اعرف عميلك KYC للمنصة، وهي أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، وذلك بعد أن أصبحت الأدوات الفعالة لمبدأ اعرف عميلك حاجة ماسة إلى قطاع العملات الرقمية مع تنامي الطلب على الرقابة التنظيمية.

وتعتبر ريفينتيف واحدة من أكبر مزودي البيانات والبنية التحتية الخاصة بالأسواق المالية في العالم، وتوفر خدماتها لأكثر من 40 ألف مؤسسة في أكثر من 190 دولة، وهي توفر بيانات ورؤى رائدة، ومنصات تداول، وبيانات مفتوحة ومنصات تكنولوجية تربط بين مجتمع الأسواق المالية العالمية، لتكون الأفضل أداءً في التداول والاستثمار وإدارة الثروات والامتثال التنظيمي وإدارة بيانات السوق والمخاطر المؤسسية ومكافحة الجريمة المالية.

بينما تعد منصة Binance عبارة عن نظام بيئي من سلسلة البلوك تشين يتألف من مجموعة منصات تداول ومختبرات معملية ومنصات للمعلومات ومحافظ موثوق بها وأكاديمية وجمعية خيرية، وهي واحدة من أسرع منصات تداول العملات الرقمية والأكثر شعبية في العالم، وقادرة على معالجة أكثر من 1.4 مليون عملية في الثانية، وتركز المنصة على الأمان والمتانة وسرعة التنفيذ بهدف جذب المتحمسين والمتداولين المحترفين على حد سواء.

وتسمح الخدمة الجديدة لمنصة Binance بدمج وظائف متقدمة لمنصة WORLD CHECK التابعة لريفينيتيف في سير أعمالها الداخلية، ما يتيح لها تبسيط عملية الفحص الخاصة بالالتحاق في المؤسسات ومبدأ اعرف عميلك واجراءات التحقق الواجبة تجاه الأطراف الثالثة.

وقال وي تشو المدير المالي في Binance: “مع استمرارنا في زيادة حجم أعمالنا على مستوى العالم، سنواصل أيضاً تطوير كفاءة الامتثال من خلال الشراكة مع قادة السوق المعتمدون من أجل تطبيق حلول اعرف عميلك. المعايير الحالية لمكافحة غسيل الأموال في عالم القوانين الإلزامية ودمج الأدوات المتقدمة في مراقبة المعاملات الخارجية، بالإضافة إلى أدوات الملكية الخاصة بنا، ستساعدنا في بناء الثقة مع المنظمين والمؤسسات المالية”.

فيما قال نديم نجار مدير عام ريفينيتيف للشرق الأوسط وأفريقيا: “نحن فخورون بالتعاون مع Binance والحصول على دور قيادي في توفير حلول لسياسة “اعرف عميلك” لعالم العملات الرقمية”.

وأضاف “دفعت زيادة اللوائح التنظيمية في سوق العملات الرقمية منصات التداول إلى تأسيس برامج اعرف عميلك من أجل الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال. في السنوات القليلة الماضية، كان المنظمون يعملون على ضمان أن أي شخص يعمل على تحويل العملات الرقمية إلى عملة قانونية يخضع لنفس متطلبات مبدأ اعرف عميلك على غرار الأفراد الذين يتعاملون مع بنك تقليدي”.

وتوفر خدمة اعرف عميلك معلومات لمعرفة الهوية الحقيقية للعميل، اضافة إلى التحقق والفحص والمراقبة لتسريع انضمام العميل والاصلاح والتحديث، وتستند إلى منصة للتعاون تبسط الامتثال لقواعد اعرف عميلك ولنشر توثيق العناية الواجبة، وتدمج الخدمة معلومات عن الكيانات القانونية الموثوق بها من مصادر رسمية في أكثر من 200 بلد وستين لغة وتدعمها سياسة عالمية تم اختبارها مع أكثر من 100 جهة تنظيمية ومؤسسة مالية.