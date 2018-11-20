شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحذف جميع تطبيقات "الاستيكرز" المخصصة لواتس آب.. وتعلق "مخالفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن أطلقت خدمة الرسائل الشهيرة "واتس اب" ميزة الملصقات الجديدة فى الشهر الماضى لكافة الدول حول العالم، حظت بشعبية كبيرة بين المستخدمين، لذلك ظهرت العديد من التطبيقات فى كل من App Store و Google Play Store، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة أوسع من الملصقات.

ولكن هناك تقرير حديث من موقع "ميرور" البريطانى، يشير إلى أن أبل تقوم بحذف العديد من تطبيقات الملصقات من متجر "آب ستور" التابع لها، ووفقًا لـ WABetaInfo ، قدمت أبل ثلاثة أسباب لحذف هذه التطبيقات، مدعيةً أنها "تنتهك الإرشادات".

وقالت الشركة أن تلك التطبيقات تخالف الشروط التى تضعها أبل، مثل اتباعها سلوك مماثل، كما أن تصميم هذه التطبيقات هو نفسه. من غير الواضح كيف تخطط واتس اب للتصدى لهذه المشكلة.