شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زيادة سرقة السيارات "بلا مفتاح" بسبب التكنولوجيا الحديثة فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية، أن جرائم السيارات بدون مفتاح شهدت زيادة العام الماضى فى بريطانيا، حيث حذر خبراء الصناعة من أن المجرمين يتبنون تكنولوجيا جديدة لاقتحام السيارات.

ووفقا لجمعية شركات التأمين البريطانية، دفعت شركات التأمين مبلغا قياسيا يقدر بـ 271 مليون جنيه إسترلينى فى مطالبات بالتعويض فى حالات السرقة فى الأشهر التسعة الأولى من هذا العام - بزيادة قدرها 32% عن نفس الفترة من العام الماضى.

وقال مالكولم تارلينج من جمعية شركات التأمين البريطانية، إن سرقة السيارات بدون مفتاح هو "المحرك الرئيسى" لزيادة السرقات.

واعتبرت "تليجراف" أن ظهور التكنولوجيا التى تتيح للسائقين استخدام المفاتيح الرقمية بدلا من المفاتيح لفتح باب السيارة وبدء تشغيل محركها أدى إلى خلق مشاكل أمنية لمصنعى السيارات.

وقال تارلنج إن مصنعى السيارات حاولوا جاهدين، إن يسبقوا المجرمين من خلال تطبيق تكنولوجيا متطورة بشكل متزايد يصعب معها اقتحام السيارات، وأضاف "تدرك الصناعة أن مجرمى السيارات لا يستسلمون. ومع تحسن حماية السيارات، يجد المجرمون تحديا لاقتحامها. فالقطاع يعمل دائما على تحديد كيفية المضى قدما".