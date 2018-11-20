إل جي تقدم مكبرات صوت للحفلات

أطلقت شركة إل جي مؤخرًا طرازًا جديدًا من نظم مكبرات صوت الحفلات الحائزة على الجوائز التي تنتجها، وهو نظام الصوت الذي يحمل رقم الطراز OK99، لينضم إلى نظم إل جي الصوتية المتفوقة المصممة لتضفي بهجة أكبر على الأعياد والحفلات، ويمتاز تصميم الطراز الجديد بمتانة عالية وسهولة نقل فائقة من خلال تضمته عجلات ومقابض خاصة تسهل إمساكه بيد واحدة، لتتمكن من الاستمتاع بالموسيقى والمرح في الحفلات والمناسبات أينما حللت وارتحلت.

ويتضمن الجهاز كل ما تحتاجه بشكل مدمج في نظام صوتي واحد، فهو يصدح بصوت تصل قوته إلى 1800 واط، ويستخدم بوقًا هوائيًا ذو قنوات هوائية مطوية ليولد ضغطًا صوتيًا مضخمًا يعزز قدرة مضخم الصوت على إنتاج الترددات المنخفضة فيطلق صوتًا جهوريًا مدويًا يجعلك تشعر بالصوت الجهير فضلًا عن سماعه، أما مكبرات صوت الترددات الحادة فيه، إكس شايني X-Shiny، فتتمتع بطبقات كربونية مغلفة بنوع من معدن الميكا اللماع الذي يعكس الأضواء ويرفع جودة الصوت مع تمتعه بصلابة وقوة أكبر.

وقال كيفن تشا، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس في الشرق الأوسط وإفريقيا: “نقترب من موسم أعياد نهاية العام التي سيتمكن فيها نظام الصوت إل جي OK99 من إحياء الحفلات بالمتعة والفرح”، وأضاف “هذا النظام مزود بالعديد من المزايا التي تضيف مزيدًا من التسلية والمرح لأجواء الحفلات، منها المؤثرات الصوتية الممتعة ونجم الكاريوكي وإلغاء صوت المغني الأساسي ومغير طبقة الصوت والإيقاع ومجموعة متنوعة من مزايا التحكم الخاصة بالدي جي، وهكذا يستطيع إل جي OK99 تحفيز جميع الضيوف في الحفلات على التفاعل والاستمتاع وينتج أجمل اللحظات الموسيقية وأكثرها روعة”.

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وبإمكانك استخدام نظام الصوت إل جي الجديد لإظهار قدراتك في لعب دور الدي جي على هذا الجهاز باستخدام قرص برو دي جي ويل، فتدور الأقراص وتخلط الأصوات وتدخل الإيقاعات والمؤثرات وتتلاعب بأضواء الجهاز، أما ميزة مسرع الحفلة فتتيح للدي جي ضخ مزيد من الطاقة في الحفلات ليجعلها تنفجر على شكل زخات من تألق الأضواء الرائعة عندما تصل الحفلة إلى قمة بهجتها، إذ بمجرد دفع المسرع إلى الأمام، فإن الدي جي يكرر الإيقاعات حلقيًا ويتمكن من إعادة مزج الأصوات كما يفعل المحترفون، أما ميزة بدء إطلاق الحفلة Party Kick Starter فتعمل على تهيئة جمهور الحفلة للانطلاق بصوت محرك وأضواء وامضة.

ويدعم نظام الصوت إمكانية ربطه لاسلكيًا بأي نظام صوتي آخر للحفلات من إل جي، عبر ميزة بارتي لينك Party Link اللاسلكية، ويتيح ذلك تعزيز أجواء الحفلات باستطاعة خرج صوتي أكبر وإضاءة راقصة أكثر، ويتوفر نظام مكبرات صوت الحفلات إل جي OK99 حاليًا لدى متاجر إل جي وكبرى متاجر الإلكترونيات في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.