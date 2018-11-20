إف 5 نتوركس: 48% من خروقات البيانات هي نتيجة لهجمات التصيد الاحتيالي

دبي - الخليج 365 :

سلطت نتائج جديدة من مختبرات شركة «إف 5 نتوركس» الضوء بقوة على مدى انتشار هجمات التصيد الاحتيالي على مستوى العالم. وخلصت إلى تكوين صورة معمقة عن سبب تحول هذا المنحى من الهجمات ليصبح الأسهل والأكثر انتاجية عند المجرمين السيبرانيين.

وتظهر المعلومات الأمنية بأن التصيد الاحتيالي هو السبب الأساسي المسؤول عما يربو من نصف خروقات البيانات (48%). يليه هجمات إعادة استغلال كلمات المرور المسروقة، والتي ترد نتيجة التصيد الاحتيالي وغيرها من هجمات سرقة هوية المستخدمين (18%)، إضافة إلى الهجمات الحاصلة بسبب الثغرات في تطبيقات الويب (18%).

تدعم البيانات التي كشفتها شركة «إف 5 نتوركس» أرقام مستمدة من "مجموعة عمل مكافحة التصيد الاحتيالي"، والتي تشير إلى ارتفاع هجمات التصيد بنسبة مذهلة بلغت 5,753% على مدى الاثنتي عشرة سنة الماضية().

قال كايرون شيبرد، كبير مهندسي الأنظمة في «إف 5 نتوركس»: "يتضح وبشكل متزايد نجاح الهاكرز المتمرسين في استغلال الهندسة الاجتماعية والتصيد الاحتيالي على نطاق واسع في أنحاء العالم".

وأضاف قائلاً: "نرى في كل مكان استمرار حصول المجرمين السيبرانيين وبسهولة على معلومات شاملة عن الشركات وموظفيها، الأمر الذي يؤدي إلى ثغرات أمنية كبيرة. وفي أغلب الحالات، كانت التطبيقات هي المنفذ الرئيسي لتمرير تلك الهجمات. فحين تُستغل ثغرة في أحد التطبيقات، يشق المهاجمون طريقهم عبر الشبكة لسرقة البيانات. ومن الضروري أن تتخذ المنظمات الخطوات الصحيحة للحد من المخاطر، بما في ذلك تزويد الموظفين بالتدريب والوعي بسلوكيات المشاركة عبر الإنترنت، إضافة إلى إجراء اختبارات الاختراق لقياس مدى تأثر الأنظمة".

واستنادًا إلى البحث، حددت شركة «إف 5 نتوركس» أبرز ستة سلوكيات ينبغي ممارستها لمساعدة المنظمات على مكافحة خطر التصيد الاحتيالي المتزايد: