تسريبات جديدة تلمح لقدوم الهاتف Nokia 9 بخمس كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا على العديد من الشائعات والتسريبات التي تقول بأن شركة HMD Global Oy تعمل على هاتف رائد جديد سيحمل على الأرجح إسم Nokia 9 PureView يضم خمس كاميرات في واجهته الخلفية فقط. في الواقع، في الأونة الأخيرة فقط حصلنا على مجموعة من الصور التي تستعرض لنا نموذج ثلاثي الأبعاد لهذا الهاتف مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على تصميمه. على أي حال، إذا كنت لا تزال تشكك في إمكانية قدوم هذا الهاتف، فنحن هنا اليوم مع تسريبات جديدة تلمح إلى أن شركة HMD Global Oy تعمل بالفعل على هذا الهاتف.

في الواقع، لقد توصلنا اليوم بمجموعة من الصور التي تستعرض لنا غطاء واقي مصمم خصيصًا للهاتف Nokia 9 PureView. وكما تلاحظون، فهناك العديد من الثقوب في الواجهة الخلفية. وفي حالة إذا كانت التسريبات السابقة صحيحة، فخمسة من هذه الثقوب السبعة ستكون من أجل الكاميرات، في حين سيتم تخصيص الثقبين المتبقيين للفلاش LED وليزر التركيز التلقائي.

في بداية العام 2018، كان الحد الأقصى للكاميرات المستخدمة في الواجهات الخلفية للهواتف الذكية هو كامرتين، ولكن إرتفع هذا العدد ليصل إلى أربع كاميرات الآن. ومع ذلك، يبدو أن شركة HMD Global Oy تعتزم مع هاتفها الرائد المقبل Nokia 9 رفع هذا الحد إلى خمس كاميرات للمساعدة في تعزيز القدرة التنافسية للشركة.

بغض النظر عن الكاميرات الخمسة في الواجهة الخلفية، فالهاتف Nokia 9 سيضم كذلك شاشة بحجم 5.9 إنش وبدقة +QuadHD، وسيفتقر لمنفذ السماعات 3.5mm. ونظرًا أيضًا إلى أن الهاتف يضم كاميرا واحدة فقط في الأمام ولا يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، فنحن نعتقد بأنه سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

الهاتف Nokia 9 قد يدعم أيضا تقنية الشحن اللاسلكي نظرًا إلى أنه يضم واجهة خلفية مغطاة بالزجاج علمًا أن التقارير تقول بأن هذا الهاتف سيضم بطارية بسعة 4150mAh. وعندما يتعلق الأمر بالأبعاد الإجمالية للهاتف، فقد تردد بأنها ستبلغ 155 × 75 × 7.9 ملمتر. وعلاوة على ذلك، فيجب أن يتمتع الهاتف بمستوى معين من مقاومة المياه والغبار، وأن يضم ثلاث ميكروفونات على السطح الخارجي للهاتف.

من ناحية أخرى، يتوقع أيضًا أن يأتي الهاتف Nokia 9 مع المعالج الثماني النوى Snapdragon 845، ومع ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، وبشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie. وبطبيعة الحال، فمن المفترض أن يأتي الهاتف Nokia 9 كذلك مع العديد من الميزات الجديدة التي تستفيد من هذا القدر الكبير من الكاميرات المدمجة في الهاتف.

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