الاعلام الرقمي: ميزة وقتك على فيسبوك وصلت لمستخدمي التطبيق

الخليج 365/ بغداداعلن مركز الاعلام الرقمي DMC، ان ميزة وقت الاستخدام لتطبيق فيسبوك وصلت لعامة مستخدمي iOS، حيث تظهر هذه الميزة فترات استخدامك للتطبيق بالايام والساعات ومعدل الاستخدام .

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هذه الميزة تسمح بإدارة وقت استخدامك لفيسبوك ويستطيع المستخدم وضع تنبيه ليظهر عند تجاوزه المدة المحددة لاستخدام التطبيق".

واضاف انه "يمكن للمستخدم تحديد المنشورات التي تظهر له في الخلاصات Newsfeed وتحديد الاشعارات التي تظهر وكتم الاشعارات غير المهمة".



وللحصول على الميزة، طلب المركز من المستخدمين تحديث تطبيق فيسبوك للنسخة الاخيرة 198.0 و المتوفرة على متجر التطبيقات App Store .