شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. جولة افتراضية داخل الثقب الأسود العنيف فى مركز مجرة ​​درب التبانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الآن يمكنك أخذ جولة افتراضية داخل الثقب الأسود العنيف فى مركز مجرة ​​درب التبانة، والذى يظهر الغبار والغاز بسرعات تصل إلى 56 ألف ميل فى الثانية أى ما يعادل 90،000 كيلومتر فى الثانية، فرغم أن الثقب الأسود الهائل يقع فى منتصف مجرتنا، لكننا لم نحصل على نظرة جيدة عليه لأنه مخفى وراء أعمدة ضخمة من الغاز.

قام باحثون فى جامعة رادبود فى هولندا وجامعة جوته فى ألمانيا بتصميم أول محاكاة للواقع الافتراضى للثقب الأسود فى العالم، واستخدموا مجموعة من النماذج لمنطقة تسمى الرامى A* لإظهار ما قد يبدو عليه الثقب الأسود بالعين المجردة.

ويرى الباحثون أن جولة 360 درجة، والتى يمكن للناس الاستمتاع بها بواسطة سماعة رأس الواقع الافتراضى، قد تكون مفيدة فى دراسة الثقوب السوداء.

وقال جوردى دافيلار المؤلف المشارك فى الدراسة: " إن محاكاة الواقع الافتراضى لدينا تخلق واحدة من أكثر وجهات النظر واقعية حول المناطق المحيطة بالثقب الأسود، وسيساعدنا ذلك فى معرفة المزيد عن سلوك الثقوب السوداء، فالسفر إلى الثقب الأسود فى حياتنا أمر مستحيل، لذا يمكن أن تساعدنا مثل هذه على فهم المزيد حول هذه الأنظمة من مكان وجودنا".