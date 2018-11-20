شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يخترقون نصف مليون حساب بريد إلكترونى فى إيطاليا لقضاة ومسئولين أمنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئول إيطالى كبير، أن قراصنة مجهولين تمكنوا من الوصول إلى آلاف من حسابات البريد الالكترونى المعتمدة الإيطالية، بما فى ذلك حسابات قضاة ومسئولين أمنيين، وذلك فى هجوم كبير على الإنترنت فى وقت سابق من هذا الشهر.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فتتضمن رسائل البريد الإلكترونى المعتمدة إثبات هوية المرسل، بالإضافة إلى تاريخ ووقت إرسال واستلام البريد الإلكترونى، مما يمنحهم وضعًا قانونيًا واضحًا، فيما قالت "روبرتو بالدونى" المسئول عن أمن الإنترنت: "كان هذا أسوأ هجوم نواجهه منذ يناير من هذا العام وكانت له تداعيات مهمة لكن ... الوضع تحت السيطرة."

وقد كانت بداية إطلاق هذا الهجوم السيبرانى فى 12 نوفمبر الجارى، واستهدف خادمًا بالقرب من روما يتعامل مع حسابات البريد الإلكترونى المعتمدة، وقد كان بإمكان القراصنة الوصول إلى بيانات من حوالى 500 ألف حساب، بما فى ذلك حوالى 9000 قاضى بالإضافة إلى أعضاء فى وكالة أمنية حكومية كبرى.

ولم يتضح ما إذا كان قد تم خرق حسابات أى وزراء أو رؤساء تجسس أو كبار الشخصيات العسكرية، فيما قال بالدونى فى مؤتمر صحفى "الشيء الوحيد الذى نعرفه بالتأكيد هو أن هذا الهجوم لم يطلق هذا الاختراق من ايطاليا"، ونتيجة للهجوم على الإنترنت، تم تعليق نظام تكنولوجيا المعلومات الذى تستخدمه محاكم الاستئناف فى إيطاليا وحث "بلدونى" الإيطاليين الذين يمتلكون حسابات بريد إلكترونى معتمدة بضرورة تغيير كلمات المرور الخاصة بهم على الفور، وأضاف: "لقد كان هجوما خطيرا، حتى لو بدا للوهلة الأولى أنه لا يبدو جيدا من الناحية الفنية".