كاسبرسكي لاب تطرح جيل جديد من الحلول الأمنية للمستهلكين

قامت شركة كاسبرسكي لاب بتحديث مجموعة الحلول الرئيسية الخاصة بالمستخدمين المنزليين، والمصممة لحماية خصوصيتهم وأموالهم وذكرياتهم العزيزة، وضمان راحة البال لأحبائهم، فضلاً عن حمايتهم من الهجمات الإلكترونية، حيث يقدم المستخدم في العالم الحديث تنازلات للموازنة بين البقاء على اتصال مستمر، والحفاظ على خصوصيته، لكن كلما زاد لجوء الأشخاص إلى خدمات الإنترنت المختلفة، ازدادت صعوبة الحفاظ على سرية معلوماتهم الشخصية.

كما أن الحفاظ على نمط حياة متنقل يتطلب أن يظل المستخدم متاح في أي وقت وفي كل مكان يذهب إليه، وذلك لأن الروابط الاجتماعية والمكاسب الشخصية والرفاهية تعتمد على ديمومة الاتصال، وهنا يأتي دور حلول كاسبرسكي لاب لتتيح للأشخاص البقاء على اتصال دائم بغض النظر عن الظروف، ولكن مع ضمان أمن خصوصيتهم عبر الإنترنت.

وأضافت كاسبرسكي لاب مزيدًا من الوظائف إلى منتجاتها الأساسية مثل Kaspersky Free و Kaspersky Anti-Virus المصمم لحماية المستخدمين من أحدث التهديدات الإلكترونية وأكثرها تقدماً، كما أدخلت الشركة تحسينات على الأداء وجرى تسهيل الإعدادات ورفع كفاءة الكشف عن التهديدات في الحلين المتقدمين Kaspersky Internet Security و Kaspersky Total Security.

كما عززت كاسبرسكي لاب محفظة منتجاتها بمنتج جديد تماماً هو Kaspersky Security Cloud، وهو عبارة عن خدمة متكيفة تذهب في عملها إلى أقصى حد لحماية المستخدمين من أية مشاكل قد تواجههم في العالم الرقمي، وجاء اخترع خبراء كاسبرسكي لاب لتقنية الحماية المتكيفة هذه بالنظر إلى أن سلوك المرء على الإنترنت يحمل سماته الفردية ويختلف عن سلوك غيره من مستخدمي الإنترنت.

ويجمع هذه الحل بين أفضل عناصر الحلول الرئيسة للشركة، بما فيها أبرز حلول الحماية من التهديدات الإلكترونية والمتاحة في السوق، والسيناريوهات الخاصة بقابلية التكيف، حيث تعني القدرة على التكيف أن الخدمة تتيح الحماية تماماً عند الحاجة إليها، وذلك اعتماداً على سلوك الفرد والجهاز الذي يستخدمه.

ويعمل الحل Kaspersky Security Cloud وفقاً لنظام “تقديم الأمن كخدمة” Security-as-a-Service الفريد من نوعه، وهو مرتبط بصاحب الحساب المنشأ على بوابة My Kaspersky وليس بجهازه، كما أن الخدمة متاحة على أساس الاشتراك السنوي والشهري، ويتصرف الحل كمستشار للمستخدم يخبره على الفور بما يجب القيام به للحفاظ على أمن الاتصال عندما الحاجة الماسة إليه، أو لتجنب تعريض البيانات الشخصية للخطر عند وقوع حادث جراء تهديد ما.

وتعرض كاسبرسكي لاب عددًا من السيناريوهات لكيفية عمل الحل مثل لو افترضنا أن شخصاً ما بحاجة إلى إرسال مستند سري على وجه السرعة، وتقف لتناول القهوة في أقرب مقهى واتصل بخدمة الإنترنت اللاسلكية المجانية، لكن هذه الشبكة تنطوي على خطورة ما، إذ يمكن للمجرمين الإلكترونيين اعتراض جميع البيانات المنقولة عبرها، وهنا يقوم الحل Kaspersky Security Cloud بالتبليغ عن هذه المخاطرة، وتبعاً للإعدادات، يقوم تلقائياً بتشغيل ميزة الشبكة الافتراضية الخاصة، التي تعمل على تشفير جميع البيانات المرسلة وتأمينها، ما لا يدع مجالاً للمجرمين للاطلاع على المستند المرسل أو الحصول عليه.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

كما أوضحت الشركة أنه في حال تسلل شخص ما إلى شبكة الإنترنت اللاسلكية المنزلية لأحدهم وراقب سراً جميع الأنشطة التي يمارسها سكان المنزل على الإنترنت مثل مواقع الويب التي يزورونها والرسائل التي يرسلونها ويستقبلونها أو اكتفى باستخدام الشبكة مجانًا، فإن الحل الجديد من كاسبرسكي لاب يمنع حدوث هذا الأمر لأنه يعرف جميع الأجهزة المتصلة بالشبكة المنزلية ويبقي صاحب الشبكة على علم بها.

بينما في حال قام المستخدم بوضع كلمة مرور جديدة لحسابه على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، لكنها كانت كلمة مرور بسيطة وسهلة الاختراق، فإن الحل Kaspersky Security Cloud يحتج على كلمة المرور هذه ويعرض إنشاء كلمة مرور أكثر موثوقية، ويخبر المستخدم بكيفية القيام بذلك، بل إنه يستطيع المساعدة على توليد كلمة مرور لن يتمكن المتسللون والمجرمون من التعرف عليها، ما يعني حماية دائمة لحسابات التواصل الاجتماعي.

أما في حال تأخر شخص ما عن موعد مهم، كمقابلة عمل مثلاً، ونفدت بطارية هاتفه الذكي فجأة قبل أن يتمكن من إخطار الشخص المنتظر بتأخره عن الموعد، فإن الحل Kaspersky Security Cloud ينبه مستخدمي أجهزة أندرويد للوقت المتبقي حتى نفاد بطارية الجهاز تماماً.

وقد يجد المستخدم أن القرص الصلب في حاسوبه المحمول قد تعطل بكل ما فيه من ملفات عمل وصور وفيديوهات شخصية، جديدة وقديمة، وغير ذلك، لكن الحل Kaspersky Security Cloud لا يكتفي بعمل نسخ احتياطية منتظمة من جميع ملفات المستخدم، ولكنه يحذره إذا كان يشك في أن القرص الصلب على وشك أن يصاب بالتلف.

وتعمل كاسبرسكي لاب على تضمين حل Kaspersky Security Cloud في هذه السيناريوهات وغيرها، مع تجديدها باستمرار، ما يمكن الأشخاص من البقاء على اتصال دائم مع حماية مستمرة لبياناتهم بفضل الخدمة المتكيفة الجديدة هذه.

وأصبح الحل Kaspersky Security Cloud متاحاً للاستخدام في الشرق الأوسط بثلاث إصدارات مختلفة، ابتداء من شهر نوفمبر الجاري، بينها إصدار مجاني يتضمن عدداً محدوداً من السيناريوهات، وينطبق فقط على حساب واحد وثلاثة أجهزة في الوقت نفسه، ويتيح الإصدار الشخصي وظائف الخدمة الكاملة لحساب واحد وخمسة أجهزة، أما الإصدار العائلي فيغطي ما يصل إلى 20 حساباً و 20 جهازاً.

وقال دميتري أليشين، نائب الرئيس لتسويق المنتجات لدى كاسبرسكي لاب، إن الشركة استنارت، أثناء تطوير الحل Kaspersky Security Cloud، بالرغبة في إنشاء خدمة يمكن أن تتيح الحماية المناسبة للأفراد في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن حياة المستخدمين الرقمية اليوم هي أكثر من مجرد جهاز متصل بالإنترنت، وأنها أضحت عالماً كاملاً لا يقل أهمية عن العالم المادي.

وأضاف: “لكل شخص نطاق خاص به، ما يعني أن كل شخص يحتاج إلى حماية خاصة تناسب النمط الفريد الذي تتسم به حياته الرقمية. ونحن نرى أن مستقبل الأمن الرقمي يكمن في الحلول الأمنية التي تتكيف مع المستخدم، ومع كل فرد من أفراد أسرته، ومع بيئتهم وسلوكهم، وما الحل Kaspersky Security Cloud إلا خطوتنا الأولى نحو هذا المستقبل”.