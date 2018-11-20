تكنولوجيا: سامسونج تقدم هواتف Galaxy S10 العام المقبل مع الجيل الجديد من شاشات OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد حول إصدارات سامسونج القادمة من هواتف Galaxy S10، على أن العملاق الكوري لديها خطط لجلب الجيل القادم من شاشات OLED M9، وفتحة كاميرة أمامية مصممة بحفر الليزر بتقنية DPSS.

تستعد شركة سامسونج لجلب أفضل المميزات في الإصدارات القادمة من هواتف Galaxy S10، التي تأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق هواتف Galaxy.

وفي تقرير جديد حول هواتف Galaxy S10، أشير إلى أن سامسونج تقدم الهاتف مع الجيل الجديد من شاشات OLED M9، كما يصمم ثقب الكاميرة الأمامية في الشاشة بتقنية الليزر DPSS.

وتشير التوقعات أن سامسونج تقدم براءة إختراعها في شاشة Infinity-O لهواتف Galaxy S10، وهو ما يتوافق مع التقنية المتوقعه لحفر فتحة الكاميرة الأمامية في شاشة الهاتف، إلا أن التقرير الأخير يشير إلى أن الشاشة ستضم اثنان من الفتحات، حيث من المتوقع أن تدعم إحداهما الكاميرة، بينما تدعم الأخرى مستشعر بالأشعة تحت الحمراء.

أيضاً من المقرر أن يتم حفر وتصميم الثقوب في شاشة هواتف Galaxy S10 بتقنية الليزر DPSS التي تدعم تصميم وحفر أكثر دقة، حيث يستخدم في عملية تصميم الثقوب كلاً من معدات SFA وPhil Optics إلى جانب Wonik IPS، أيضاً وفقاً لما جاء في التقرير فإن سامسونج تعتمد على شركات أخرى لتوريد شاشات Galaxy S10.

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