جهاز الألعاب المحمول SMACH Z سيدخل مرحلة الإنتاج أخيرًا في أوائل العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بأجهزة الألعاب المحمولة، فإن Nintendo هي الشركة الأكثر شعبية في هذا السوق بفضل أجهزة مثل Nintendo 3DS و Nintendo Switch، على الرغم من أن هواتفنا الذكية تقوم أيضًا بعمل جيد في إتاحة الفرصة لنا لتشغيل الألعاب أثناء التنقل. ومع ذلك، في العام المقبل قد نحصل على جهاز منافس جديد يدعى SMACH Z والذي تقرر الآن أن يدخل حيز الإنتاج في أوائل العام المقبل.

وبالنسبة لأولئك الذين سمعوا عن جهاز SMACH Z لأول مرة، فقد كان هذا الجهاز موجودًا منذ عدة سنوات، ولكن كان ذلك في منصات تمويل المشاريع الناشئة حيث كان يتطلع مطوروا هذا الجهاز إلى جمع الأموال اللازمة من أجل تطويره وإنتاجه. لقد أثبتت حملات التمويل نجاحها حتى الآن، وهذا ما دفع الفريق الذي يشرف على مهمة تطوير هذا الجهاز للإعلان بأنه سيتم إدخال SMACH Z حيز الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل.

ما يجعل جهاز SMACH Z فريدًا من نوعه هو حقيقة أنه سيضم المعالج الأساسي AMD Ryzen، ومعالج الرسوميات AMD Radeon Vega 8، مما يجعله قويًا للغاية. وعلاوة على ذلك، فهو يضم كذلك ذاكرة عشوائية مزدوجة بحجم 8GB ومن نوع DDR4، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، فضلا عن شاشة بحجم 6 إنش وبدقة FullHD. وللآسف، هذا الجهاز لن يكون رخيصًا على الإطلاق، فهو سيكلف أكثر من آلف دولار أمريكي، ولكن بالنظر إلى مدى قوته، فإن الأمر يشبه وضع حاسوب للألعاب في يديك.

ومع ذلك، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد إطلاق الجهاز للعملاء، ولكن نظرًا إلى أن هذا الجهاز سيدخل مرحلة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل، فنحن نأمل أن يكون متاحًا في نفس العام أيضًا.