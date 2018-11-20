هاتف Huawei القابل للطي المتوافق مع شبكات 5G قد يظهر لأول مرة في معرض MWC 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - ترغب شركة Huawei في تخطي شركة سامسونج لتصبح أكبر بائعة للهواتف الذكية على الصعيد العالمي في غضون عامين. لقد نجحت بالفعل في إزاحة آبل من المرتبة الثانية في قائمة الخمسة الأوائل، وهي في طريقها الآن لسد الفجوة مع الشركة الكورية الجنوية. بعد أيام قليلة من عرض سامسونج لمحة سريعة عن هاتفها الذكي القابل للطي، ظهرت تقارير تشير إلى أن هاتف Huawei القابل للطي المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G قد يظهر لأول مرة في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019.

لم تظهر شركة سامسونج الجهاز نفسه، فقد إكتفت بعرض لمحة عن الشاشة القابلة للطي المستخدمة في هذا الجهاز علمًا أن شركة سامسونج عمدت إلى إخفاء تصميم الجهاز. في السابق، أشارت التقارير إلى أن شركة Huawei تعمل على هاتفها الذكي القابل للطي، وهذا بالفعل ما تم تأكيده من قبل الشركة في وقت لاحق.

الآن نحن هنا مع تقرير جديد من كوريا الجنوبية يقول بأن شركة Huawei عرضت هاتفها الذكي القابل للطي على كبار المسؤولين في شركات الإتصالات الكورية. وقال أحد المدراء التنفيذيين لوكالة الأنباء ” ETNews ” بأن المنتج الذي تم عرضه عبارة عن جهاز منتهي وليس نموذجًا أوليًا.

التفاصيل الخاصة بهذا الهاتف ضئيلة في الوقت الراهن، ولكن يقال بأنه يحتوي على شاشة قابلة للطي بحجم 8 إنش تم تصنيعها من قبل الشركة الصينية BOE المتخصصة في صناعة الشاشات. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة Huawei قادرة على إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي قبل أن تقوم شركة سامسونج بذلك أم لا مع العلم بأن هذه الأخيرة كشفت لنا بأنها ستقوم بالكشف كليًا عن هاتفها الذكي القابل للطي في أوائل العام المقبل، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد متى بالضبط سيحدث ذلك. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من غير المتوقع أن يكون هاتف سامسونج القابل للطي متوافقًا مع شبكات الجيل الخامس 5G.