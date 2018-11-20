شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل بفيس بوك وماسنجر حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ العديد من مستخدمى تطبيق فيس بوك فى كل من الولايات المتحدة وأوربا صباح الثلاثاء أن تطبيق فيس بوك ماسنجر لا يعمل، إضافة إلى التطبيق الرئيسى للشبكة، لكن على ما يبدو أن هذا العطل لم يصل إلى آسيا أو أفريقيا.

ووفقا لما نشره موقع DownDetector.com وهو عبارة عن بوابة تتعقب حدوث الانقطاعات فى العالم الرقمى، فلم يتمكن آلاف من مستخدمى المراسلة من تلقى الرسائل وتسجيل الدخول والاتصال بالخادم، وقد بدأ الانقطاع بعد منتصف الليل واستمر لبضع ساعات قبل استعادة تطبيق ماسنجر وتطبيق فيس بوك الرئيسى.

من جهتها لم تكشف فيس بوك حتى الآن عن سبب هذا العطل، إلا أن تقرير لمجلة Forbes قال إن تطبيق ماسنجر موثوق به بشكل عام، لكن كان هناك الكثير من المشاكل فى الآونة الأخيرة، حيث تعرض التطبيق لنحو 4 انقطاعات خلال شهر سبتمبر فقط، لذا فإن هذا الأمر ليس جديدا.

ويأتى انقطاع تطبيق ماسنجر عن العمل بعد يوم واحد من كشف "فيس بوك" عن تحديث جديد لبرنامج ماسنجر، والذى يسمح لأكثر من 1.3 مليار مستخدم للتطبيق بحذف الرسائل المرسلة من سلاسل المحادثات فى غضون 10 دقائق من إرسالها، فيما تختبر فيس بوك أيضا ميزة جديدة تعرف بـ "مشاهدة مقاطع الفيديو معا" على ماسنجر، والتى من شأنها تمكين عرض مقاطع الفيديو على أجهزة مختلفة.