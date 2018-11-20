تكنولوجيا: LG تعلن عن شاشة WK9 الذكية بحجم 8 إنش مع مساعد جوجل الإفتراضي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة LG عن شاشتها الذكية WK9 XBOOM AI ThinQ التي يدعمها مساعد جوجل الإفتراضي، كما تأتي بأفضل جودة للصوتيات، حيث تتوفر في أسواق الولايات المتحدة في البداية.

تتميز شاشة WK9 الذكية بحجم 8 إنش حيث طورت من LG بالتعاون مع جوجل، وتتميز بدعم خاصية اللمس، كما طورت تقنية الصوتيات في WK9 بالتعاون مع Meridian Audio لدعم الشاشة بتجربة صوتيات واضحة ودقيقة من خلال المكبرات الصوتية بدقة 20W.

كما تضم شاشة WK9 كاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، أيضاً تتميز الشاشة بحجم 8 إنش وبخاصية اللمس، حيث تدعم التحكم في أجهزة ThinQ من LG، كما تدعم Android Things.

أيضاً تأتي شاشة WK9 بقياسات 370 في 244 في 145مم، مع وزن 1.51 كجم، ومن المقرر أن تكشف LG قريباً عن موعد توفر الشاشة في الأسواق والأسعار.

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