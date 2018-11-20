تقرير ” يؤكد ” أن شركة آبل قررت خفض معدل إنتاج جميع هواتف iPhone الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن الطلب على هواتف iPhone الثلاثة الجديدة التي أطلقتها شركة آبل مؤخرًا ليس مرتفعًا كما توقعت الشركة. وأفاد مصدر إخباري مرموق أن الشركة قررت خفض وتيرة إنتاج هواتف iPhone الثلاثة الجديدة التي أطلقتها منذ شهرين فقط. لقد كان الطلب على iPhone XR ضعيفًا بشكل خاص.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم أن شركة آبل خفضت وتيرة إنتاج جميع طرازات iPhone الثلاثة الجديدة التي قامت بإطلاقها في شهر سبتمبر من هذا العام. يبدو أن هناك طلبًا أقل من المتوقع على هواتف iPhone الحديثة.

توقعت التنبؤات الأولية بطء مبيعات iPhone XR كذلك. أفاد التقرير أن شركة آبل قررت خفض وتيرة الإنتاج بنحو الثلث. كان من المفترض أن تقوم بصنع نحو 70 مليون وحدة، ولكنها طلبت الآن من شركائها إنتاج ثلث هذا العدد فقط بين سبتمبر 2018 وفبراير 2019.

ذكر الكاتب أيضًا أن شركة آبل قامت بمراجعة خطتها لخفض معدل إنتاج iPhone XR في الأسبوع الماضي. قد يكون هذا أقل إزعاجًا لشركة آبل لأنها تعتمد الآن على إسترتيجية مغايرة عن تلك التي كانت تستخدمها في السنوات الماضية، فهي الآن تعتمد على بيع عدد أقل من الوحدات مع هامش ربح أعلى بدلاً من بيع عدد أكبر من الوحدات مع هامش ربح متوسط. وبالتأكيد، هذه الإستراتيجية هي واحدة من الأسباب التي جعلت شركة آبل تقرر عدم الكشف عن عدد المبيعات التي تحصدها هواتف iPhone في نتائجها المالية الفصلية بعد الآن.