الفيسبوك تطلق أول صندوق للدعم بقيمة 6 ملايين دولار لتدريب الصحفيين

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت الفيسبوك اليوم عن إطلاق صندوق جديد بقيمة 4.5 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 6 ملايين دولار أمريكي لتدريب ما يقرب من 80 صحفي محلي جديد في المملكة المتحدة كجزء من ” مشروع أخبار المجتمع | Community News Project “. وتقول الفيسبوك بأن الهدف من وراء هذه المبادرة هو تشجيع الإبلاغ من المدن حيث أصبحت الصحف والمراسلين المحليين بضاعة نادرة.

شبكة الفيسبوك هي المصدر الرئيسي للأخبار للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، تهدف الفيسبوك إلى دعم الناشرين المحليين بهذه المبادرة ولهذا السبب أطلقت مشروع أخبار المجتمع هذا.

سيتم إستخدام هذا الصندوق الإستثماري الذي تبلغ قيمته نحو 6 ملايين دولار أمريكي لدعم الصحافة المحلية في المملكة المتحدة. وسيشرف المجلس الوطني لتدريب الصحفيين، شريك الفيسبوك في هذه المبادرة، على توظيف حوالي 80 صحفي من الصحفيين المتدربين. سيتم وضعهم في غرف الأخبار المحلية في غضون سنتين.

سيتمكن جميع الصحفيين من الوصول إلى برنامج تدريبي كامل من المجلس الوطني لتدريب الصحفيين أثناء عملهم. سيتلقى هؤلاء المتدربين الذين ليس لديهم دبلوم المجلس الوطني لتدريب الصحفيين في الصحافة التدريب اللازم للحصول على المؤهلات المطلوبة. أولئك الذين يملكون بالفعل هذا الديبلوم سوف يتم تأهيلهم نحو ديبلوم وطني جديد للصحافة المحلية. كما سيتلقون تدريباً من الفيسبوك حول مهارات جمع الأخبار الرقمية.

للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول ما إذا كانت الفيسبوك تخطط لإطلاق مبادرات مماثلة في البلدان الأخرى أم لا.