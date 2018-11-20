إكتشاف خلل أمني في أداة ” Download Your Data ” على إنستاجرام تعرض حسابات المستخدمين للخطر

فاطمة أيت طالب - دبي - تقدمت شبكة إنستاجرام إلى المستخدمين لإخبارهم بأنه نتيجة لخلل أمني يمكن أن تكون كلمات المرور الخاصة بهم قد تعرضت للإختراق. قال المتحدث الرسمي بإسم الشركة لموقع The Information بأنه تم إكتشاف هذا الخلل داخليًا وأنه يؤثر على عدد قليل جدًا من الأشخاص.

يكمن الخلل الأمني في أداة ” تحميل بياناتك | Download Your Data “، وهي الأداة التي تم تصميمها للإمتثال للوائح الإتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية بيانات المستخدمين بالإتحاد الأوروبي. وبالنسبة لبعض المستخدمين، فقد كان بإمكانهم رؤية كلمة المرور الخاصة بهم في رابط URL الذي تم إرساله لهم لتحميل بياناتهم. إذا كانوا يستخدمون حاسوب مشترك، فربما كشف هذا الرابط كلمة المرور الخاصة بهم للأشخاص الآخرين الذين يستخدمون ذلك الحاسوب.

يبقى لغزا لماذا تخزن إنستاجرام كلمات المرور على شكل نص عادي، وبطبيعة الحال هذه ممارسة سيئة للغاية. هناك بعض الأشخاص الذين طلبوا تحميل بياناتهم وهم ينتظرون لرؤية رابط التحميل.

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