شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو موبايلك مش متوصل بالراوتر .. 4 حلول تساعدك على الاتصال بالإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى بعض مستخدمى الهواتف الذكية فى الكثير فى الأحيان عند محاولة عمل اتصال بين هاتفهم الذكى والراوتر للاتصال بالإنترنت من عدم حدوث ذلك، حيث تظهر بعض الرسائل مثل “Connecting…" أو "Obtaining IP address" أو "Obtaining IP address from" وغيرها، وهو ما يعنى أن الراوتر غير قادر على تحديد عنوان IP المطلوب استخدامه للاتصال بالشبكة أو وجود مشاكل غير عادية تمنع الاتصال، وفيما يلى نقدم مجموعة من النصائح لحل هذه المشكلة كما يلى:

- حاول إزالة الشبكة والاتصال بها من جديد

تعد أبسط طريقة للاتصال بالإنترنت، هى إزالة شبكة الواى فاى من قائمة الشبكات المحفوظة على الهاتف، ثم إعادة الاتصال بها من جديد من خلال اختيار اسمها وإدخال كلمة المرور، حيث يجب أن يكون المستخدم قادرًا على الاتصال بشبكة WiFi دون مواجهة أخطاء.

- إعادة تشغيل الراوتر والهاتف

من الخيارات الأخرى التى يمكن القيام بها لمعالجة هذه المشكلة، وذلك من خلال إعادة تشغيل كل من جهاز الراوتر وهاتف الأندرويد، كما ينصح بفصل الطاقة عن الراوتر لمدة 30 ثانية ثم القيام بتشغيله مرة أخرى.

- إعادة تسمية هاتف الأندرويد

يمكن أن يكون الراوتر اللاسلكى غير قادر على تحديد جهاز الأندرويد الخاص بك، مما يؤدى إلى حدوث هذه المشكلة، فى هذه الحالة، يعد تغيير اسم الأندرويد الخيار الأفضل.

- تقليل المساحة بين الهاتف والراوتر

من الممكن أن تكون الإشارة الضعيفة سبب فى حدوث هذا الخطأ، خاصة إذا كان المستخدم بعيد عن جهاز الراوتر، مما يجعله لن يحصل على نطاق ترددى مناسب، وقد يواجه مشكلات اتصال مختلفة، وهذا بالنهاية قد يمنع هاتفك من الحصول على عنوان IP.