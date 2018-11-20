شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا احتفل تويتر بالكريسماس فى بريطانيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق موقع تويتر عن اعلان جديد مخصص لعيد الميلاد، إذ استعان بشخص يدعى "جون لويس" وهو محاضر من فريجينيا، يستقبل بالخطأ المئات من التغريدات سنويا فى هذا الوقت، بسبب تشابه اسمه مع متاجر "جون لويس" البريطانية الشهيرة.

فى كل عام، يتلقى لويس، وهو محاضر فى علوم الكمبيوتر بجامعة فرجينيا للتكنولوجيا، والذى يمتلك حساب JohnLewis منذ عام 2007، آلاف التغريدات حول سلسلة المتاجر الشهيرة، لكن ردوده الذكية والمرحة ساهمت فى حصوله على 40 ألف متابع.

وقال لويس: "أعتقد أنه من المضحك أن الناس يخطئوننى بمتجر المملكة المتحدة، وأبذل قصارى جهدى لتوجيههم إلى المكان الصحيح، وأرى ارتفاعًا كبيرًا فى التغريدات فى هذا الوقت من العام وأتابع دائمًا إعلان متاجر جون لويس الحقيقى، خاصة عندما يصبح جزءًا ضخمًا من محادثتى على تويتر، وأجد أنه من الرائع للغاية أن يختارنى موقع Twitter UK للظهور فى اعلان عيد الميلاد، ونأمل أن يكون الناس متسامحون حول مهاراتى فى التمثيل، فأنا لست التون جون ولكن من يدرى، ربما سأحصل على تغريدات حول فيلمى هذا العام ".