كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| آلة القهوة المحمولة “Mastermind”..أنيقة ومتينة

متابعة-سنيار: تم الكشف عن آلة جديدة محمولة لصنع القهوة، قال مطوروها أنها الأفضل في السوق.

باستخدام “Mastermind” يتم تخمير البن عن طريق نقع القهوة في الماء البارد بدلا من الساخن، وأثناء هذه العملية يتم استخراج نكهة القهوة للحصول على طعم أكثر سلاسة.

“Mastermind” مصممة لمرافقة المستخدم في أي مكان، وقد تم إنشاؤها بواسطة مهندس ميكانيكي واختبارها من قبل خبراء صناعة القهوة ومحامص القهوة لأكثر من 11 شهرًا، كما أنها أنيقة ومتينة.

آلة صنع القهوة المحمولة “Mastermind” متوفرة في نوعين من التشطيبات تقدم إما Onyx أو Gold.

تم إطلاق “Mastermind” عبر Kickstarter في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وهي متاحة للدعم مع تعهدات من 28 دولارًا أمريكيًا أو 22 جنيهًا إسترلينيًا تقريبًا، ومن المتوقع أن تتم عمليات الشحن العالمية في وقت ما خلال شهر مايو 2019.